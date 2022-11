RomaToday

Dalla lotta al terrorismo allo sradicamento dei clan criminali e alla politica corrotta a Latina e provincia . E' il lungo curriculum del neo questore della Capitale, nominato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri . Il cambio al vertice L'avvicendamento alla poltrona di comando della questura di via di San Vitale , avviene con il ...è il nuovo questore di Roma. La nomina è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Prende il posto di Mario Della Cioppa. Laureato in giurisprudenza,, originario di Rossano,... Carmine Belfiore è il nuovo questore di Roma Dalla lotta al terrorismo allo sradicamento dei clan criminali e alla politica corrotta a Latina e provincia. E' il lungo curriculum del neo questore della Capitale Carmine ...