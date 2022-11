Carburanti | prezzi benzina e diesel oggi ancora giù

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Nuovi movimenti all’ingiù suidei. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che anche ieri hanno chiuso con il segno meno susono Eni e IP a tagliare di due centesimi il prezzo raccomandato di entrambi i. Ipraticati sul territorio recepiscono gli interventi degli ultimi giorni mostrando medie in diminuzione, in particolare sul. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 novembre, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,700 euro/litro (ieri 1,705), con i diversi marchi compresi tra ...