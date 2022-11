Cane Snoopy avvelenato | i proprietari offrono 50 mila euro a chi trova il canicida L’appello su Facebook | “Aiutateci a punire questa lurida persona”

(Di martedì 22 novembre 2022) Si chiamava, era un beagle e aveva 13 anni. Ilè stato ammazzato con della sticnina (“avvelenamento con esche per topi”) ed è morto dopo diversi giorni di sofferenza. Ora laa di, la signora Emilia, vuole sapere chi ha inflitto al suo cagnolino una simile pena compiendo per altro un reato. La certezza dell’avvelenamento si è avuta dopo che i veterinari dell’Istituto zooprofilattico interregionale di Lombardia e Emilia Romagna hanno eseguito l’autopsia. Siamo a Colico, in provincia di Lecco e la famiglia Combi vuole arrivare alla verità: ecco perché Emilia, il marito e i figli hanno messo una taglia di 50per chi troverà il responsabile dell’avvelenamento. “A chiunque ci aiuti a dare una punizione esemplare a questo/vile, ...

