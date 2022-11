(Di martedì 22 novembre 2022) La scadenza, inizialmente fissata al 21, per l’iscrizione aiè statata al 30. Il posticipo - scrive il Ministero nelladel 22- si è resa necessaria a seguito numerose segnalazioni da parte di molti istituti scolastici impossibilitati a completare la procedura di registrazione. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... Vice Campione d'Italia U/16 6) Andrea Giani, Vice Campioni d'Italia U/16 7) Francesco Cirotti, Vincitore Finale NazionaleBeach Volley 8) Giacomo Ciammaichella, Vincitore ...Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la consueta nota concernente le attività di avviamento alla pratica sportica e i. Le adesioni dovranno essere registrate al link www.campionatistudenteschi.it entro il 21 novembre 2022. L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche ... Campionati studenteschi 2022/23, proroga iscrizioni al 30 novembre. Nota A seguito dei risultati ottenuti gli istituti Trento 7, Predazzo-Tesero, Maffei Riva del Garda e Guetti Tione rappresenteranno la Provincia di Trento ai Campionati nazionali studenteschi in programma ...RIETI – Con il weekend ufficialmente alle spalle, analizziamo i risultati del campionato Under 17 provinciale reatino, di cui, tra sabato e domenica, è andata in scena la ...