Camorra | colpo ai ‘casalesi’ | arrestati tre figli di Francesco Bidognetti

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl clan dei Casalesi, in quelle che sono le sue storiche famiglie, gli Schiavone edi Casal di Principe, era ancora operativo ed in mano ad uno deidei capi dell’organizzazione. E’ quanto emerge dall’indagine dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta (Reparto Territoriale di Aversa), che hanno eseguito 37 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha coordinato l’inchiesta, arrestando Gianluca(già detenuto a Terni),o più giovane del capo del clan, detto Cicciotto e Mezzanotte, avuto da quest’ultimo con Anna Carrino, divenuta collaboratrice di giustizia. In manette anche lee di Cicciotto, ...