Camorra | blitz contro due fazioni del clan dei Casalesi | 37 arresti

(Di martedì 22 novembre 2022) A conclusione di un’attività investigativa della duarata di tre anni, sono finite in manette 37 persone, tra cui elementi di spicco deldeiSchiavone e Bidognetti. I carabinieri del Comando provinciale di Caserta, a conclusione di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in

I carabinieri del Comando provinciale di Caserta, a conclusione di un'attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone, alcune delle fazioni degli Schiavone e dei Bidognetti del clan dei casalesi. "Cicciotto 'e Mezzanotte" avrebbe ordinato un omicidio dal carcere.