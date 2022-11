Caloroso in bocca al lupo | Merlino non c' è | Parenzo spaventa il pubblico

(Di martedì 22 novembre 2022) Conduttore per un giorno de L'Aria Che Tira, David. Il giornalista e già volto di La7 sostituisce Myrtanella puntata di martedì 22 novembre. "Myrta- spiega lo stesso- tornerà molto presto, non temete. Le facciamo uninal, nulla di grave, pochi giorni e tornerà qui". Parole che però preoccupano il. Tanti infatti sui social si interrogano sulle condizioni di salute della giornalista, convinti che abbia un po' di influenza. Non è la prima volta cheprende le veci della collega. Nota ai fan del programma la vicenda del 2017. Quell'anno laammise: "Io per questa stagione mi fermo qui. Mi fermo perché ho bisogno di dedicarmi alla mia ...

Liberoquotidiano.it

...'A Giacomo Laurino vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Pasquale Cassese per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata al servizio del progetto uniti ad un'in...A Giacomo Laurino vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Pasquale Cassese per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata al servizio del progetto uniti ad un"in... Parenzo spaventa il pubblico: "Merlino non c'è, un grande in bocca al lupo" David Parenzo oggi alla conduzione de L'Aria che tira: "Myrta Merlino tornerà molto presto, non temete. Le facciamo un caloroso in bocca al lupo, nulla di grave, pochi giorni e tornerà qui".Nella giornata odierna, la dirigenza dello United Riccione e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino hanno scelto consensualmente, di interrompere il rapporto di collaborazione che li legava da inizio s ...