Calendario dell’avvento | tu quale scegli?

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 22 novembre 2022) Sebbene l’albero occupi da sempre il primo gradino del podio, l’apertura delè un altro momento molto atteso nelle diverse tappe di avvicinamento al Natale. Una tradizione che si tramanda di anno in anno e che è sempre avvolta da grande stupore e magia! Altradizionale se ne aggiungono molti altri personalizzati. Tra originali, bizzarre, ricercate e a tema, divertiamoci a scovare le proposte e le idee più particolari del 2022. In fondo tra pochi giorni sarà già il momento di aprire la prima casellina. Finestrelle dolci, ma anche fitness Ilper eccellenza è quello pieno di cose buone da mangiare. Caramelle, cioccolatini al latte o fondenti, biscottini, bon-bon. Che avvento sarebbe senza dolcetti? Ah no, quella era la Nutella! Siccome però ...