Calciomercato Lazio | per il terzino sinistro piace anche Doig

(Di martedì 22 novembre 2022)del Verona nel mirino di Tare per il ruolo di, richiesto a gran voce da Sarri Ilrimane l’obiettivo principale per ildi gennaio della. E i biancocelesti potrebbe guardare, ancora una volta, in casa Verona. Infatti, come rivelato da La Repubblica, il nome sarebbe quello di Josh. Il classe 2002, è un nazionale scozzese, che fa della potenza e del dinamismo le sue principali caratteristiche. Gli ottimi rapporti con i veneti potrebbero facilitare la trattativa, con tanto di inserimento di una contropartita tecnica come Fares o Kamenovic. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU ...

: anche Doig del Verona nel mirino di Tare per il ruolo di terzino sinistro, richiesto a gran voce da Sarri Il terzino sinistro rimane l'obiettivo principale per il mercato di gennaio della Lazio. Quello di Lazzari non è l'unico rinnovo in cantiere per la Lazio. ROMA - "La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Manuel Lazzari sino al 30 giugno 2027". Con questo comunicato il club biancoceleste annuncia il prolungamento del contratto. Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - Il terzino della Lazio Manuel Lazzari ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato il club biancoceleste con una nota pubblicata sul sito.