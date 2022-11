Calcio | Mondiali 2022 Tegola per la Germania | Sané salta il Giappone

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Non arrivano buone notizie per Hansi Flick e la sua. Una delle stelle della squadra, Leroy, non sarà presente al debutto contro ilnon ha preso parte all’ultimo allenamento questa mattina e non potrà essere schierato per l’esordio in programma domani alle 14.00. L’esterno del Bayern Monaco soffre di problemi al ginocchio e non è ancora chiara la vera entità dell’infortunio. Non sarà facile per l’ex Manchester City tornare a disposizione in questa competizione.sarebbe arrivato a questo Mondiale con numeri spaziali nella prima parte di stagione: 10 gol e 6 assist in 19 presenze complessive. Lasi trasferirà questo pomeriggio a Doha, dove rimarrà fino alla partita di domani. Foto: Lapresse