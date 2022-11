Calcio | Mondiali 2022 Hervé Renard | “Abbiamo fatto la storia dell’Arabia Saudita”

(Di martedì 22 novembre 2022) Una delle imprese più clamorose delladeidi: l’Arabiacon il 2-1 all’Argentina in Qatar è riuscita a stupire il mondo intero. Alla guida il commissario tecnicoche ha commentato così: “Se avessimo subito un secondo gol, penso che la partita sarebbe finita. In una Coppa del Mondo bisogna dare tutto, perché non possiamo giocare comenel primo tempo”. Prosegue, facendo i complimenti agli avversari: “Tutte le stelle del cielo erano sulla stessa linea per noi. Ma non dimentichiamo che l’Argentina è ancora una squadra fantastica. Sono venuti qui senza perdere in 36 partite. Sono campioni sudamericani, hanno giocatori straordinari, ma questo è il, a volte può ...

...ha segnato una generazione e che si è concluso bruscamente con la mancata convocazione ai... Su un suo ritorno nel mondo del, magari da allenatore, risponde: 'All'inizio volevo staccare ...Di seguito, il commento (riportato da ANSA ) di Malagò su quanto accaduto aiin Qatar: ' Rinuncia a indossare la fascia One Love Credo sia stato un autogoal clamoroso. Non capisco come non abbiano fatto a pesare un simile atteggiamento in termini di difesa dei ...Nelle stesse ore in cui i calciatori della Nazionale in Qatar non cantavano l'inno nazionale, in segno di protesta contro la barbara repressione del regime di Teheran, in Iran è stata emessa la sesta ...Mentre i fan di Caduta Libera devono vedersela con le repliche del loro quiz preferito, gli appassionati di un altro game show devono riorganizzarsi per non perdersene una puntata. L’Eredità, infatti, ...