Calcio | Mondiali 2022 Gregg Berhalter | “Contro il Galles abbiamo lottato fino alla fine”

(Di martedì 22 novembre 2022) Poteva essere più felice l’esordio degli Stati Uniti aidi. In Qatar i ragazzi disono arrivati a un passo dal successoil(grazie a una rete di Timothy Weah al 36?), masono stati costretti ad accontentarsi del pareggio (1-1) dopo il goal su rigore di Gareth Bale all’82’. In seguito a questa partita entrambe le squadre sono dunque salite a 1 punto nel gruppo B, a -2 dcapolista Inghilterra (vittoriosa nel pomeriggio di ieril’Iran con un netto 6-2). Intervenuto al termine del match,ha affermato: “E’ stata una partita combattuta e per la qualedato tutto sul campo. Nella ripresa ...

AGI - Esordio amaro per l'Argentina di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Leandro Paredes che a sorpresa viene sconfitta per 2 - 1 dall'Arabia Saudita. In campo anche le vecchie conoscenze della Serie ...E' la squadra della 'Bobo TV' che, in uno deimaggiormente criticati nella storia del, è sbarcata sulla Rai. Così, ieri sera è andata in onda 'alla vecchia maniera', attraverso gli schermi televisivi del servizio pubblico, ...Il ct del Belgio Roberto Martinez, alla vigilia del debutto al Mondiale dei Diavoli Rossi, sa bene quali sono gli errori che non dovranno essere commessi: "Dopo l'Egitto - ha detto in conferenza ..."Non ho mai creduto al ripescaggio sino in fondo. Mi è sempre sembrata una strada poco percorribile. Ma penso che chi vince l’Europeo dovrebbe essere ammesso di diritto al Mondiale successivo", così i ...