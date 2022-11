Calcio | Mondiali 2022 Gli occhiali speciali dei portieri della Svizzera | ecco il segreto di Sommer

(Di martedì 22 novembre 2022) Lasi presenta aidiin Qatar come una delle outsider. La concorrenza nel girone sarà spietata: Brasile, Serbia e Camerun sono avversarie estremamente qualificate. Ma la Nazionale elvetica ha già dimostrato di sorprendere: è arrivata a questo Mondiale passando come prima il girone di qualificazione dell’Italia, di fatto estromettendo i Campioni d’Europa in carica da questa rassegna mondiale. Uno dei punti di forza principalisquadra diretta da Murat Yakin è il portiere, Yann. L’estremo difensore del Borussia Moenchenglabach non è perfetto con il club, mentre in Nazionale si esalta: agli Europei è stato decisivo parando il rigore a Mbappé nella serie decisiva. Come era già accaduto in passato, anche verso questo Mondiale i ...

La DFB, Federazione calcistica tedesca, ha annunciato che ha accusato un problema al ginocchio che gli farà saltare sicuramente l'esordio contro il Giappone. Una brutta notizia per il ct della ...Mason Mount si è reso protagonista di una clamorosa gaffe in diretta planetaria prima che iniziasse Inghilterra - Iran , esordio dei Tre Leoni neidel Qatar . Il calciatore inglese, durante gli inni, è parso cantare 'God Save the Queen' , nonostante ormai in Inghilterra ci sia Re Carlo e non più la Regina Elisabetta . Lo riferisce il ...Il pianto del difensore del Nottingham Forest ha fatto il giro del mondo.AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) - Le sue lacrime ieri sera, in occasione ...Sull'ipotesi ripescaggio: "Non ci ho mai creduto, ma secondo me i Campioni d'Europa e di tutti i continenti dovrebbero essere ammesse ai Mondiali per diritto. Lo dico nell’interesse del calcio e dello ...