Calcio | Mondiali 2022 | con la sconfitta dell’Argentina il record di imbattibilità dell’Italia resta intatto

(Di martedì 22 novembre 2022) La Nazionale italiana dinon è aiin Qatar, ma virtualmente ha potuto gioire per un primato cheimbattuto. Gli azzurrino infatti la squadra che possiede ildipiù lungo. Ricordiamo che la squadra di Roberto Mancini, infatti, dal 2018 è riuscita a non perdere per ben trentasette incontri, fino alla sfida con la Spagna in Nations League del 2021 (per 2-1). La più vicina al primato tricolore è stata l’Argentina, che sembrava lanciata almeno a pareggiare il: all’esordio iridato, con l’Arabia Saudita, invece Messi e compagni sono stati sconfitti per 2-1, interrompendo la striscia a quota 36. Le strisce dipiù lunghe 37 Italia (2018–2021) 36 Argentina ...