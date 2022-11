Calcio | Mondiali 2022 Bale nella storia del Galles | ecco quanto è stato decisivo

(Di martedì 22 novembre 2022) Garethè la stella polare del. Una generazione d’oro per questa selezione, arrivata in semifinale degli Europei 2016 e culminata quest’anno con il ritorno al Mondiale didopo ben 64 anni. Il capitano è proprio l’attuale attaccante del Los Angeles che ha nel suo palmares tre campionati spagnoli, cinque Champions League, una Coppa di Spagna con il Real Madrid e una Coppa di Lega inglese con il Tottenham. Il 33enne di Cardiff ha segnato ieri sera contro gli Stati Uniti il suo 41esimo gol con la maglia della Nazionale, 35 di queste reti sono arrivate in gare ufficiali: a testimoniare il grande impatto che ha questo giocatore nei destini della sua Nazionale. Non a caso con i suoi gol nei play-off ha trascinato i suoi ai: la doppiettasemifinale all’Austria e il gol nello ...

Se un mondiale dipotrà giocarsi nel deserto sarà solo grazie a ciò che gli organizzatori ... Leggi Anche, il ct dell'Iran Queiroz difende il gesto dei suoi calciatori: 'Fischi Chi non ...... perch leggo sempre con passione i suoi articoli e anche oggi non di meno, ma io ho deciso che non guarderò idopo molte edizioni e la cosa mi costa molto, perch per me ilè ...assistere ai Mondiali comporta delle cifre astronomiche, sono stati costruiti degli stadi dove sono morte delle persone pur di continuare ad incassare dei soldi maledetti. E’ uno schifo, noi li ...Qatar 2022 è decisamente il mondiale di calcio più controverso della storia: tra diritti calpestati e accuse di sportwashing.