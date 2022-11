Calcio | Manchester City Club e Guardiola pronti al rinnovo fino al 2025

Il tecnico spagnolo e i Citizens hanno già raggiunto l'accordo per altre tre stagioni insieme LONDRA (INGHILTERRA) - Insieme fino al giugno del 2025. Pep Guardiola e ilCity, secondo "The Athletic", hanno già trovato l'accordo per il rinnovo biennale del contratto in scadenza nel 2023, quindi per un'estensione fino al 2025. In realtà il rinnovo sarebbe ...IlUnited lo vuole licenziare, e i suoi compagni della nazionale portoghese stentano persino a rivolgergli la parola. Messi e Ronaldo hanno monopolizzato l'attenzione delmondiale ...Il tecnico spagnolo e i Citizens hanno già raggiunto l'accordo per altre tre stagioni insieme LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Insieme fino ...Per Guardiola pronto a legarsi ancora di più al Manchester United: rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025 Pep Guardiola è pronto a rinnovare con il Manchester City. Secondo quanto riportato da T ...