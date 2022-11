Calcio | Luis Enrique ' Mondiale speciale | la finale è il nostro obiettivo'

(Di martedì 22 novembre 2022) "Grande rispetto per la Costa Rica, sappiamo che non sarà facile", dice il ct delle furie rosse DOHA (QATAR) - Godersi il momento, la magia del, con l'ambizione di ottenere il massimo....

Abbiamo un grande rispetto per tutte le selezioni qui in Qatar, ancor di più per le rivali del nostro gruppo", spiegaEnrique, consapevole che il leader dei Ticos sia Keylor Navas. "Conosciamo ...... mancano all'appello il CT del Belgio Roberto Martinez (1.2 milioni), e ancheEnrique della ... tutte le notizie di ct qatar - 2022 stipendio Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context":...'Grande rispetto per la Costa Rica, sappiamo che non sarà facile', dice il ct delle furie rosse DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Godersi il momento, ...DOHA (Qatar) - Si prepara all'esordio in Qatar la Spagna di Luis Enrique che affronterà il Costa Rica nella sua prima partita dei Mondiali 2022. Alla vigilia del match ha parlato il ct spagnolo che ha ...