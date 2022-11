Calcio | Lega Serie A | 7 club lasciano Assemblea prima dell' inizio

(Di martedì 22 novembre 2022) Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Ha preso il via l'A convocata per oggi pomeriggio nella sede di via Rosellini, a Milano. Presenti 12, anche se inizialmente in sede c'erano anche i rappresentanti di altri settecome Inter, Milan, Juventus, Fiorentina, Roma, Napoli e Monza che se ne sono andati viadel via per cause ancora da chiarire. Unica società assente il Torino. Ad ogni modo in base allo Statuto l'può essere ritenuta valida con 11 società presenti.

ROMA - La rivincita sulla Roma. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca nellaa otto. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, ecco Totti sfidare con la sua squadra la Roma, e batterla per prendere punti importanti per la classifica. L'ex capitano ......la: gli ultimi sondaggi politici Sondaggi politici Si conferma al secondo posto il Movimento Cinque Stelle che col 16,9% mette il 'musetto davanti' (citazione per gli appassionati di) al ...ROMA - La rivincita sulla Roma. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca nella Lega calcio a otto. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, ecco Totti sf ...Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Ha preso il via l assemblea della Lega Serie A convocata per oggi pomeriggio nella sede di via Rosellini, a Milano. Presenti 12 club, anche se inizialmente in ...