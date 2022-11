Calcio | Giovanni Malagò | “Rinuncia alla fascia? Un clamoroso autogoal | non porta consenso né una buona immagine”

(Di martedì 22 novembre 2022) Con l’inizio dei Mondiali di2022 in Qatar la speranza era che, finalmente, si lasciasse parlare il campo mettendo a tacere tutte le polemiche sorte riguardo all’organizzazione, senz’altro discutibile ma che ha quasi messo in ombra l’aspetto puramente calcistico. Tuttavia, i recenti avvenimenti non hanno di certo placato le polemiche, anzi: basti pensaredecisione da parte della FIFA di vietare l’utilizzo dellada capitano One Love, contro ogni tipo di discriminazione; i capitani che avrebbero indossato la suddettasarebbero andati incontro a un’ammonizione, da qui il dietrofront delle Nazionali. Una simile decisione non può che scatenare polemiche, le ennesime per questa edizione dei Mondiali, ma rappresenta purtroppo la triste realtà dei fatti. Secondo...

