Calcio | Fiorentina Kouame ' Esperienza in Belgio mi ha aiutato'

Lo ha detto al sito ufficiale viola l'attaccante gigliato, Christian Kouame, tornato a vestire la maglia dellala scorsa estate dopo una stagione in prestito nell'Anderlecht. "Adesso ho ...Però dovrebbe spettare allala decisione sul ricordo, su come coltivarlo e in quale ... ma di certo il fatto che sia la Legaa stabilirlo, per l'applicazione di una norma generale e ...'Adesso ho trovato la serenità, riesco ad esprimermi e divertirmi di più'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'La sosta per i Mondiali Dovremmo essere bravi ...Protagonista di Viola Star pubblicato oggi dalla Fiorentina (ma evidentemente registrato in precedenza visti i temi legati alla sosta per il Mondiale e al sorteggio di Conference ...