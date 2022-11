Calcio femminile | Roma sfida il Wolfsburg per la vetta del Gruppo B di Champions League

(Di martedì 22 novembre 2022) Domani, alle ore 21.00, lo stadio “Domenico Francioni” sarà teatro dellatra, valida per ilB di2022-2023 di. Sul rettangolo verde di Latina, le giallorosse affronteranno le tedesche per la leadership del girone. Dopo le due vittorie contro lo Slavia Praga e il St. Pölten (trasferta), le ragazze di Alessandro Spugna sono attese da un confronto molto complicato. Le teutoniche sono tra le compagini più forte d’Europa e hanno una forte tradizione in questa rassegna (due volte vincitrici della competizione e cinque Finali raggiunte, ultima delle quali nella stagione 2019-2020). Campionesse di Germania e leader della graduatoria del proprio campionato nell’annata corrente con sette vittorie in ...

OA Sport

Aggiunge la sezionedell'Area: ' Con immenso dolore, AreaAlba Roero comunica che ci ha lasciati il nostro vice presidente e caro amico, Gianni Mercorella. Alla moglie Giancarla, a ...... grazie anche alsbagliato nel finale dagli australiani. Si è trattato della prima vittoria ... In ambitola vittoria è andata alla fortissima neozelandese Ruby Tui mentre in ambito ... Calcio femminile, le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Giugliano e Boattin, arte allo stato puro Il Sassuolo Calcio femminile è tornato a vincere in campionato, ottenendo per la prima volta i tre punti in questa stagione nello scontro contro il Pomigliano. Mister Gianpiero Piovani ha parlato ai m ...Le giallorosse di Spugna ci riprovano cinquantatre anni dopo, mentre l'ex Valentina Gallazzi è il volto della rinascita del movimento ...