Calcio | Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano | “Accordo consensuale”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è ufficiale:non è più un giocatore del. Dopo alcuni mesi difficili e le conseguenti dichiarazioni al veleno di CR/ contro la società e il tecnico Erik Ten Hag, i Red Devils hanno annunciato poco fa la risoluzione del contratto del portoghese. Come si legge dal comunicato e come dichiarato dallo stesso, la decisione è stata presa di comune. Questa la nota ufficiale dello: “lascerà ildi comune, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 ...