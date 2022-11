Calcio | Casini | “C’è preoccupazione per il caso D’Onofrio | importante non porti con sé altro”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, si è espresso in merito al tanto discusso. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Credo che chiunque sia preoccupato di fronte a questa vicenda, ma l’è assicurarsi che sia stata una vicenda eccezionale nel suo carattere surreale e che noncon sé, è questo che va appurato. L’ad De Siervo nei giorni scorsi ha giustamente richiamato quello che la Serie A ha espresso in Consiglio Federale. Poi lì siamo arrivati a un voto unanime per dare un segnale di compattezza rispetto al fatto che si stava intervenendo sulla giustizia arbitrale, ma non solo la Serie A, anche altri membri avevano gli stessi dubbi e hanno chiesto chiarezza”. Poi ha aggiunto: “Noi avevamo chiesto una commissione d’inchiesta ...