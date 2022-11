Calciatori che giocano in patria | in panchina l’uomo dei miracoli | tanta concretezza | così l’Arabia Saudita ha fatto piangere Messi

(Di martedì 22 novembre 2022) Non c’è niente di più maestoso di una divinità che cade nella polvere. Un concetto che è tornato di stretta attualità questa mattina, proprio quando nessuno se lo aspettava. Perché la “piccola” Arabiaha centrato una di quelle imprese che capitano una sola volta nella vita. Quando va bene. La squadra guidata da Hervé Renard ha mandato al tappeto l’Argentina die Di Maria (2-1 il finale), trasformando i sogni di gloria dei favoriti del Mondiale in un incubo a occhi aperti. È un risultato che va oltre il concetto di Davide che sconfigge Golia. Perché dimostra che il collettivo può ancora fagocitare i singoli, per quanto grandi possano essere.non è una squadra dalle individualità abbacinanti, ma è un gruppo con un’identità ben definita e un’idea in testa. Due linee strette, anzi, ...

Il Fatto Quotidiano

La protesta deidell'Iran, le birre negate ai tifosi e i divieti imposti dal governo locale riguardo all'... Insomma, questo Mondiale sta facendo parlare di sé più per i fatti fuoridentro ...Così come non si può tacere davanti alla decisione assunta dalla FIFA,ha impedito aidi indossare la fascia arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità LGBTQI+ - minacciando ... Calciatori che giocano in patria, in panchina l’uomo dei miracoli, tanta concretezza: così… c’era bisogno proprio di un calciatore come lui che rompesse le linee difensive avversarie per completare la rimonta. E, invece, l’ex Juventus ha dovuto vedere la debacle dei compagni da bordocampo. E ...A commentare il Mondiale e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini. Argentina ko a sorpresa: "E' una ...