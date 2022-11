Buon compleanno Scarlett Johansson | 38 anni da star

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 22 novembre 2022) Life&People.it Talentuosa, anticonvenzionale, brillante, bellissima:– che oggi compie splendidamente i suoi 38– è insieme prototipo e antitesi della diva moderna. Sex symbol indiscusso ma anche attivista senza filtri, infatti, l’attrice di Black Widow, Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit (per citare solo gli ultimi dei suoi molti film) combatte da sempre il ruolo che le è stato cucito addosso, rifiutando di essere incasellata a colpi di talento e dedizione. Un atteggiamento che, inutile girarci intorno, hanno fatto di lei una delle più grandi interpreti della sua generazione. Per questo, per festeggiare il suo, non possiamo far altro che ripercorrere la sua incredibile carriera sotto i riflettori, ricordando i ruoli che l’hanno resa indimenticabile. Chi è davvero ...