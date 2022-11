Buon compleanno Pier Paolo Cinti | Isa Barzizza | Angela Mauro…

(Di martedì 22 novembre 2022) …Maura Calefati,Gentiloni, Nevio Scala, Gianfranco Vissani, Aurelio Grimaldi, Jamie Lee Curtis, Alemao, Ileana Piazzoni, Daniele Corvia, Marta Grande, Mauro Nespoli, Viviana Giordano, Benedetta Mazza, Sara Paganini… Oggi 22 novembre compiono gli anni:, giornalista;Mauro, giornalista; Maura Calefati, regista; Isa, attrice; Eugenio Benedetti, imprenditore; Giuseppe Perasso, dirigente d’azienda; Carlo de Simone, linguista; Giulio Santarelli, politico, imprenditore; Giuseppe Verucchi, arcivescovo; Giuseppe Brognoli, ex calciatore; Roberto Busti, vescovo; Bruno Matassini, ex calciatore; Demetrio Errigo, politico; Vittorio Claudio Surdo, diplomatico; Lucio Russo, fisico, filologo, storico della scienza; Nevio Scala, ex calciatore, allenatore, ...

Corriere del Ticino

La crescente presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio sembra avere uneffetto sul ... escogita uno stratagemma affinché il giorno del suol'amico si rechi alla terrazza. Quando ...La crescente presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio sembra avere uneffetto sul ... escogita uno stratagemma affinché il giorno del suol'amico si rechi alla terrazza. Quando ... «Buon compleanno, Joe! Non vorrei ballare con nessun altro» Buon compleanno Savoia! I tifosi della formazione di calcio di Torre Annunziata si sono radunati in serata nei pressi dello stadio Giraud per festeggiare i 114 anni dalla nascita del club sportivo.Segnatevi sul calendario martedì 13 dicembre se volete (ri)gustarvi al cinema uno dei film più amati dal pubblico cinofilo e non solo. Parliamo di Hachiko, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström ...