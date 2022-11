Bufera contro Maluma in Qatar per i Mondiali | la frase sui diritti umani scatena i social | il video

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) L’arrivo diinper inon parte benissimo: il cantante colombiano ha reagito con stizza alle domande di un inviato israeliano che riguardavano i, il tema più dibattuto in questo periodo dal momento che il Paese ha ancora qualche problema con il riconoscimento deidella comunità LGBTQ+, delle donne e dei migranti. Recentemente ha detto la sua Dua Lipa, che in una nota pubblicata suiha negato la sua presenza alla cerimonia di apertura deie ha ironizzato: “Tiferò Inghilterra da lontano” per poi promettere che visiterà ilsolamente quando icivili verranno estesi a tutta la popolazione. La scelta delcome Paese in cui ...