(Di martedì 22 novembre 2022) Illavora per scegliere il profilo del nuovo allenatore. Dopo il mancato accordo con Marcelo, che era stato individuato come...

Calciomercato.com

...ritiro: sosta invernale tra Torino e mercato. Per la difesa obiettivo Karsdorp Danilo, la ... City - Brentford 1 - 2 16:00- Everton 3 - 0 16:00 Liverpool - Southampton 3 - 1 16:00 ...ritiro invernale durante il Mondiale per la Juventus, che passera la sosta a Torino per ... City - Brentford 1 - 2 16:00- Everton 3 - 0 16:00 Liverpool - Southampton 3 - 1 16:00 Nott'... Bournemouth, niente Bielsa: il nome per la panchina