Borsa | Tokyo | apertura in rialzo +0 | 40%

Bene il Nikkei 225, con un progresso dello 0,41%, dopo aver aperto a 28.059,51. 22 - 11 - 2022 02:30lievita dello 0,74% alle 05:00 e scambia in utile a 28.150,5 punti. 22 - 11 - 2022 05:00La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in rialzo, malgrado la correzione al ribasso degli indici azionari Usa con gli investitori che guardano ai segnali di una graduale ripresa degli investimenti ...Avvio sotto la parità per i listini del Vecchio Continente, lo stacco della cedola da parte dei principali titoli pesa per -0,68% sul Ftse Mib. In calo il prezzo del gas e del petrolio, scende lo spre ...