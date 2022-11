Borsa | Milano sale +0 | 4% | rally Tenaris ed Eni | giù Moncler

Piazza Affari si conferma positiva al traguardo di metà seduta, anche se al di sotto dei massimi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,4% a 24.452 punti e scende a 192,1 punti il differenziale tra Btp e ...Valori in leggero rialzo per ladi, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore energia (+2,81%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il ...Buona accoglienza per piano Enel (+1,4%). Giu' il lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - Procedono con cautela le Borse europee a meta' seduta, sotto i massimi della mattinata, quando ...Aperture contrastate per le borse europee. Milano parte bene a +0,43%, superata da Londra a +0,70%; Parigi più modesta a +0,12% , mentre Francoforte segna un -0,06%. Tornano le preoccupazioni, i timor ...