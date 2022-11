Borsa | Europa apre positiva | Parigi +0 | 14% | Londra +0 | 34%

(Di martedì 22 novembre 2022) Apertura in rialzo per le principali borse europee.guadagna lo 0,14% a 6.643 punti,lo 0,34% a 7.403 punti, Francoforte lo 0,09% a 14.366 punti e Madrid lo 0,26% a 8.207 punti. . 22 ...

Le Borse asiatiche sono miste, i future a Wall Street e insono deboli e poco mossi , il biglietto verde arretra e il prezzo del petrolio avanza. Più nel dettaglio ladi Tokyo e quella ...Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 6.643 punti, Londra lo 0,34% a 7.403 punti, Francoforte lo 0,09% a 14.366 punti e Madrid lo 0,26% a 8.207 punti. . 22 ...(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,14% a 6.643 punti, Londra lo 0,34% a 7.403 punti, Francoforte lo 0,09% a 14.366 punti e Madrid lo ...(Teleborsa) - Partenza positiva a Piazza Affari per il titolo Enel, dopo che il gruppo energetico ha svelato il proprio Piano Industriale 2023-2025. Enel ha in programma dismissioni di circa ...