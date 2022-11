Boniek | «Maradona vinceva i tornei da solo | Messi ha bisogno della squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Su As una lunga intervista a Zbigniew, vicepresidente Uefa ed un incredibile passato da attaccante, tanto da essere considerato il miglior giocatorestoriaPolonia fino all’arrivo di Lewandowski. Parla del Mondiale in Qatar, indicando le squadre che pensa siano favorite per la vittoria: Brasile, Germania, Argentina e Spagna. Ma nessuna vincerà grazie al traino di grandi giocatori: oggi i calciatori non fanno più la differenza, com’era un tempo. «Non credo che nel calcio di oggi la differenza la faccia un giocatore, mi riferisco semplicemente ai grandi giocatori che tutti conosciamo. Potrebbe esserci qualcuno decisivo, ovviamente, per le sue giocate e abilità, ma per vincere le partite devi tirare la. I tempi disono passati. Diego potrebbe vincere i ...