Black Friday da Trony | offerte fino al 30 novembre 2022 | sfoglia il volantino

(Di martedì 22 novembre 2022). Parte oggi ildella nota catena di elettronica contenente al suo interno numerosissime promozioni su un altrettanto vasta gamma di prodotti! In occasione del, sono davvero diversificate e numerose leche sarà possibile trovare all’interno del, ma attenzione, non saranno infinite. La promozione è infatti valida da oggi eal prossimo 30. Di seguito alcuni dei prodotti in promozione.Troni: quanto dura la promozione? Come anticipato, gli sconti e leriguardano una vasta gamma di prodotti: si va dalle lavatrici ai frigoriferi, passando per lavastoviglie, smartphone e computer. ...

Nei giorni compresi tra ile il Cyber Monday, gli italiani spenderanno online circa 2 miliardi di euro. In questa occasione, gli operatori particolarmente competitivi realizzeranno anche 5 volte il fatturato di un ...Il nuovissimo Echo Dot 5 lo acquisti a soli 24,99 euro , invece di 59,99 euro. È questo il regalo che Amazon ha voluto farti per il. L'obiettivo è quello di lasciarti provare la nuova tecnologia dei suoi utilissimi e inimitabili altoparlanti intelligenti con Alexa integrata. Pensa, puoi anche decidere di pagarlo in 5 ...Come ogni anno, è giunto il momento del Black Friday e, per l’occasione Oppo ha inaugurato la “Black Week”: una settimana di sconti su un’ampia gamma di prodotti ...Il nuovissimo Echo Dot 5, ancora più performante e bello da ascoltare e vedere, oggi è in offertissima su Amazon grazie al Black Friday.