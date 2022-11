Bicocca inaugura l' anno accademico | obiettivo campus a zero emissioni

(Di martedì 22 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sfruttare l'energia geotermica del sottosuolo in combinazione con l'energia fotovoltaica per rendere Milano-un. Il piano di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio dell'Ateneo è stato presentato oggi dalla rettrice Giovanna Iannantuoni durante l'zione dell'2022/2023. La cerimonia si è tenuta questa mattina nell'Aula magna alla presenza delle autorità locali e della comunità accademica. Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha rivolto il suo saluto ai presenti con un intervento in video collegamento. Il progetto di rigenerazione blue e green parte dall'U19 (via Boschi di Stefano). Nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio destinato alle attività di ...

