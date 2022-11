Berlino 2023 | a Steven Spielberg l' Orso d' Oro alla carriera

(Di martedì 22 novembre 2022) Il più grande di tutti: il Festival dionorerà il maestro del cinemacon l'd'Oro. Il Festival dionorerà il maestro del cinemaassegnandogli l'd'Oroin una cerimonia che si terrà al Berlinale Palast e dedicandogli un omaggio che comprenderà la proiezione del suo nuovo lavoro, l'autobiografico The Fabelmans, in uscita nei cinema italiani il 22 dicembre. Vincitore di tre premi Oscar,è uno dei cineasti più famosi al mondo. La sua opera, composta da oltre 100 film, è unica nella storia del cinema ...

