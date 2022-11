La Gazzetta dello Sport

Il c.t. Danieleal premio Giglio d'oro: 'Iin Italia ci sono, ma la logica 'tutto e subito' non funziona. ...Ottimo lavoro diche ha messo insieme un bel gruppo, forse è mancato un attimo Bettiol, ma ici sono. C'è stata un po' di inesperienza nel gestire il rettilineo d'arrivo, perchè ci ... Bennati: "I giovani in Italia ci sono, ma dategli tempo" Daniele Bennati, commissario tecnico della nazionale di ciclismo su strada italiano, è tra i premiati all'evento del 49° Giglio d'Oro. Queste le sue parole ai ...GROSSETO - Si chiama «Spazio libero per menti libere» e nasce per mettere al centro i giovani talenti dedicando un doppio appuntamento dove fa da padrone ...