Belve | Noemi e il meme che la metteva “a confronto” con Michelle Hunziker | “Mi sono sentita ferita”

(Di martedì 22 novembre 2022)si lascia andare, lo fa con consapevolezza. Lo fa a, con una Francesca Fagnani perfetta. La cantante, della quale si è tanto parlato anche per via della sua trasformazione fisica, racconta di come a Sanremo 2018 in lei sia scattato qualcosa a causa di unnel quale veniva messa acon, una magra e lei “abbondante” (era bellissima, come lo è oggi): “Mi, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché cipersone cheabbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mifatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui midetta che ...

Nel corso dell'intervista a Belve ha parlato di quel momento in cui ha capito di essere forse in crisi col suo corpo.