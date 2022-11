“Belve” | il dolore di Noemi | “Accanto alla Hunziker mi sono sentita ferita”

Leggi su dilei

(Di martedì 22 novembre 2022) Il grande cambiamento diè qualcosa che tutti abbiamo ammirato con grande enfasi, complice certamente la sua ritrovata forma fisica ma soprattutto l’accendersi di quella luce negli occhi che solo una donna felice e soddisfatta di sé può sfoggiare. Quel che spesso dimentichiamo è che ogni cambiamento cela una crisi, per definirla nel senso più profondo del termine: una rottura, l’esigenza di riprendere in mano la propria vita e cederetrasformazione. La cantante è tornata sull’argomento da Francesca Fagnani a, raccontando a cuore aperto ile la sofferenza che l’hanno accompagnata nel periodo più buio, prima di rinascere come una Fenice dalle sue ceneri.e il body shaming, unaprofonda A vederla sul palco non si direbbe che...