Belen e Stefano De Martino | secondo figlio in arrivo? «Lei ha rivelato»

(Di martedì 22 novembre 2022) Si sono lasciati e ripresi due volte, ma oraDesono più innamorati che mai. Il conduttore, volto di punta delcanale della Tv di Stato, il 29 novembre prossimo tornerà in onda con la seconda edizione di Bar Stella. L'ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, però, avrebbe altri progetti per la testa. Come riporta il settimanale NuovoTv, pare cheRodriguez abbia giàdi voler allargare la famiglia e sa cheDel'accontenterà. Dopo il loro primogenito Santiago e Luna Marì, la bimba nata dalla storia d'amore tra l'argentina e Antonino Spinalbese, non è escluso che possa arrivare un nuovo bebè.incinta al matrimonio di Cecilia Rodriguez? Il gossip Come ...

Antonino Spinalbese , ex diRodriguez prima del ritorno di fiamma conDe Martino , non ha mai nascosto la sua particolare predilezione per le donne latine. Lo ha confermato all'interno ...Dopo la propria intervista, in cui l'attenzione era riservata alla sua storia conDe Martino ,ha voluto mandare gli auguri alla sorella. 'Avete continuato a scegliervi nel tempo, avete ... Perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai divorziato Luca Argentero ha confessato durante la trasmissione Che Tempo che fa, di esser geloso dei like della moglie alle foto di Stefano De Martino.La moglie di Luca Argentero avrebbe un debole per un conduttore: il protagonista di "Doc - Nelle tue mani" non ha nascosto la gelosia.