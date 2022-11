Beccaria secondo alla Rotta del Rhum | poco più di un giorno al traguardo

(Di martedì 22 novembre 2022) Prosegue l’avventura degli italianidel: mentre Giancarlo Pedote vede ilnegli Imoca, per, Bona e Fornaro c’è ancora almeno undi navigazione tutto da vivere. Pedote è riuscito a risalire un po’ la china, portandosi ora in 16ma posizione, in una regata che ha visto trionfare Thomas Ruyant, arrivato a Guadalupa ieri davanti a Charlie Dalin, a lungo leader del gruppo, e a Jeremie Beyou.del: “Ora importante riposare” Dopo aver occupato la terza posizione nella giornata di ieri, Ambrogioha scavalcato nuovamente Corentin Douguet. “Sono veramente stanco ma più che altro sono un po’ angosciato perché sto navigando con tanto vento adesso, credo che ci ...

Nei Class 40 Ambrogio sta combattendo per il posto con Corentin Douguet, circa 125 miglia dietro al leader Yoann Richomme. è atteso all'arrivo per la serata di mercoledì. Beccaria al momento è in seconda posizione e naviga a vista nel raggio di poche miglia con Corentin Douguet e Simon Koster, rispettivamente terzo e quarto ...