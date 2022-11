Beautiful anticipazioni | Katie e Brooke indagano su Eric | scopriranno la tresca segreta?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022)proprio non si capacitano di comesi sta comportando ormai da settimane e non riescono a capire tante cose. Non comprendono come sia stato possibile che abbia perdonato Quinn e non capiscono come le dia tutta questa libertà visto che dovrebbe voler passare più tempo possibile insieme a sua moglie. Le due donnequello che sta succedendo davvero? Ce lo rivelano ledi, iniziamo dalla puntata di domani, 23 novembre 2022. Cosa accadrà in questo nuovo episodio in onda mercoledì come sempre alle 13,40 su Canale 5? Scopriamolo con le ultime news…Come avrete visto, Carter ha confessato a Quinn di essere ancora innamorata di lei. E poco importa sepretende che la loro sia solo una storia di sess*. Al cuor non si ...