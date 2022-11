Battlefield 2042 | disponibile da oggi la Stagione 3 | Escalation

(Di martedì 22 novembre 2022) La3:diè finalmentee introduce una nuova mappa, uno Specialista, un’arma, un veicolo e 100 livelli di contenuti del Battle Pass. I contenuti principali includono il nuovo Specialista, armi, cosmetici e altro ancora, tutti disponibili per i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di. Nella3 la lotta viene portata nelle selvagge terre svedesi nella nuova mappa Testa di Ponte. Lungo il terreno sono disseminati impianti di produzione semi-automatici di armi ad alta tecnologia. I giocatori dovranno navigare tra gli scontri ravvicinati e prendere decisioni tattiche per raggiungere la vittoria, potenziata dalla potenza di fuoco introdotta ...

Solo oggi, infatti, il servizio ha aggiunto due nuovi giochi gratis di un certo spessore , tra cui anche(che poco non è). La domanda, come riportato anche da Xboxygen è una soltanto:...Nelle prossime ore infatti sul servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon ) sarà ufficialmente disponibile, lo sparatutto in prima persona di DICE ...Oggi viene lanciata la Stagione 3: Escalation di Battlefield 2042. La Stagione 3 introduce una nuova mappa, uno Specialista, un’arma, un veicolo e 100 livelli di contenuti del Battle Pass. I contenuti ...I nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, incluso Battlefield 2042, saranno ufficialmente disponibili a partire da oggi!