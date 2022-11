(Di martedì 22 novembre 2022) La ragazza venne lasciata fuori regione, stordita. In ospedale fu riscontrato che subì un rapporto sessuale. Non ricordava quasi nulla perché, secondo l’, l’uomo le diede alcool e droga prima di violentarla in un casolare di campagna. Lì l’aveva portata dopo averla abbordatada, in una località della Bat. L’uomo è statodaicon l’di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L'articolo Bat,da, un proviene da Noi Notizie..

Noi Notizie

Bat, accusa: minorenne attirata all'uscita da scuola e violentata, un arrestato Carabinieri La ragazza venne lasciata fuori regione, stordita. In ospedale fu riscontrato che subì un rapporto sessuale. Non ricordava quasi nulla perché, secondo l'accusa, l'uomo le diede alcool e droga prima di ...