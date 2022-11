L'Eco di Bergamo

Ecco cosa provoca spesso il cambiamento di un coach a stagione in corsa. Con Alessandro Finelli subentrato a Michele Carrea, la Mascio ha mutato volto in un batter d'occhio. Di questi tempi il team ...I risultati dell'ottava giornata della Serie A2 2022/2023 di. La seconda serie continua a regalare sorprese e conferme, con la classifica del girone rosso ... maprova a tenere il treno ... Basket, Treviglio bene con il nuovo coach. Bergamo può dare di più Latina conferma nel girone verde il suo ottimo momento mentre non si sblocca la Stella Azzurra Roma all'ottavo stop in altrettante gare. Nardò sbanca Cento nel rosso dove anche la matricola Cividale s ...Trevon Allen ha dimostrato la sua grande qualità dalla lunga distanza contro Treviglio, sganciando 5 bombe a canestro su 6 tentate. Una media straordinaria che lo porta a 19/36 in stagione, pari al 52 ...