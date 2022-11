Basket | Sergio Scariolo | “Domani sarà difficile | dovremo mantenere alta la concentrazione”

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo le due vittorie consecutive contro Milano e Valencia, la Virtus Bologna disputeràsera (palla a due alle ore 20:00) un’altra partita valevole per la regular season dell’Eurolega 2022-2023. Le V Nere sfideranno all’Oaka Altion il Panathinaikos (record 2-6) nella nona giornata della massima competizione europea per club e andranno a caccia del quinto successo stagionale. Intervenuto alla vigilia del match, coachha affermato (fonte: virtus.it): “Giocando fuori casa in un campocome l’Oaka,mostrare grande personalità, controllo dei nervi, carattere e freddezza. Affrontiamo una squadra atletica, ben allenata, disciplinata e composta da giocatori di grande talento. L’allenatore della Virtus Bologna ha poi proseguito: “Da parte nostra abbiamo fatto dei ...

