Basket | Eurolega 2022 2023 | troppo Efes per l’Olimpia Milano | che crolla 51-80 al Forum

(Di martedì 22 novembre 2022) La cronaca e il tabellino di Olimpia-Anadolu51-80, match della nona giornata della regular season dell’. Arriva la quinta sconfitta consecutiva a livello europeo per l’EA7 Emporio Armani, che regge nel primo tempo l’urto dei campioni in carica salvo poire letteralmente nel secondo tempo con appena 17 punti messi a segno in 20 minuti. Naz Mitrou-Long è l’unico in doppia cifra con 10 punti, mentre i turchi si godono un Will Clyburn da 24 punti e 9 rimbalzi con il 60% da 2 e il 67% da 3. PROGRAMMA TV 9^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – La partita inizia con le difese sugli scudi e pochi punti da una parte e dall’altra. Melli scalda ilcon la prima tripla, ma ...

Il Panathinaikos è ultimo in classifica con solo due vittorie in otto partite, ma in casa ha sempre giocato partite molto combattute , come dimostrano la sconfitta di soli tre punti con il Real Madrid ..., Virtus: Vigilia diper la Segafredo, attesa domani alle ore 20, ad Atene, contro il Panathinaikos. Recuperati Teodosic e Lundberg. Risoluzione consensuale del contratto tra la Virtus ...