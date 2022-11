Basket | Eurolega 2022-2023 | l’Olimpia Milano resiste solo due quarti | Efes Istanbul spietato al Forum

(Di martedì 22 novembre 2022) Continua la crisi di risultati indel. L’EA7 Emporio Armani, infatti, non riesce a sbloccarsi neanche stasera contro i bi-Campioni d’Europa dell’Anadoluche espugna ilper 51-80. I meneghini riescono a mantenere l’equilibrio nei primi due(chiusi in perfetta parità sul 34-34), bloccandosi poi nella ripresa: i turchi, infatti, tengono i padroni di casa sotto i dieci punti segnati nel terzo parziale (7-21) toccando il massimo vantaggio a +30 nella frazione conclusiva. Sesta sconfitta per i lombardi in nove turni, ancora a bocca asciutta ad Assago. E tra 48 ore ci sarà un’altra sfida sull’assecontro il Fenerbahce, mentre l’si sposterà di qualche ...

Il Panathinaikos è ultimo in classifica con solo due vittorie in otto partite, ma in casa ha sempre giocato partite molto combattute , come dimostrano la sconfitta di soli tre punti con il Real Madrid ..., Virtus: Vigilia diper la Segafredo, attesa domani alle ore 20, ad Atene, contro il Panathinaikos. Recuperati Teodosic e Lundberg. Risoluzione consensuale del contratto tra la Virtus ...La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano-Anadolu Efes 51-80, match della nona giornata della regular season dell’Eurolega 2022/2023. Arriva la quinta sconfitta consecutiva a livello europeo per l’E ...L’Olimpia crolla dopo l’intervallo e cade in casa con un pesante 80-51 contro i turchi campioni delle ultime due edizioni ...