(Di martedì 22 novembre 2022) Vittoria importantissima dinella quarta giornata delladi. Al Palasport Giulio Bigi i ragazzi di Massimiliano Menetti battono per 74-70 ile raggiungono proprio gli avversari di quest’oggi in testa alla classifica del gruppo B con 2 successi e 2 sconfitte. Grandissima prova di Osvaldas Olisevicius, autore di 18 punti, ma sono molto importanti anche le prestazioni di Nate Reuvers (16 punti con 4/4 da tre) e Andrea Cinciarini (14). Alla squadra turca non servono invece a niente i 19 punti di Errick McCollum e 18 di Vitto Brown.inizia con grande convinzione e soprattutto grazie a un ottimo Olisevicius riesce a chiudere il ...

74 - 70 nel match tra Unahotels Reggio Emilia e Pinar Karsiyaka , partita valida per la quarta giornata di BasketballLeague 2022/23 . Grande vittoria dunque per Reggio Emilia , che permette ai padroni di casa di salire a quota sei punti nel gruppo B. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEDi fronte Cinciarini e compagni avranno i turchi del Pinar , nel primo match del girone di ritorno di BasketballLeague . A Smirne i turchi si imposero 83 - 76 con un super McCollum, autore ... Basket, Champions League 2022-2023: Reggio Emilia vince contro il Pinar Karsiyaka e ottiene il quarto successo Torna la Basketball Champions League per la Unahotels Reggiana e al PalaBigi arrivano i turchi del Pinar Karsiyaka, già vincitori della gara di andata in Turchia per 83-76. Importante quindi ...Milano rimedia contro l'Anadolu Efes la quinta sconfitta consecutiva nella competizione. La Reyer si impone sul Lietkabelis, l'Unahotels batte il Pinar Karsiyaka ...