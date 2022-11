Barcellona | spunta l'ipotesi di ritorno per un ex-blaugrana

Calciomercato.com

Commenta per primo Lionel Messi e Pep Guardiola, di nuovo insieme Tra PSG eil Manchester City : secondo il quotidiano catalano El Nacional , qualora non dovesse vincere il Mondiale in Qatar con la sua Argentina, la Pulce potrebbe raggiungere il suo ex ...I due si ritroverebbero dopo le grandi cose fatte assieme aPesantissima disfatta per una delle principali candidate alla vittoria Mondiale: il rigore della Pulce, le tre reti annullate e un ribaltone a inizio ripresa che sa già di storia. Paredes sostituito, ...CALCIOMERCATO LAZIO MOUKOKO - Una folle idea di fine novembre che arriva direttamente dal Brasile. Infatti, secondo alcuni quotidiani verdeoro, la Lazio sembrerebbe essere interessata al talento tedes ...