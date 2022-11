Barcellona | ancora incerto il futuro di Depay

(Di martedì 22 novembre 2022)ildi, in scadenza di contratto con ilildi Memphisal. Il calciatore è in scadenza di contratto e i blaugrana vorrebbero cercare di venderlo prima di perderlo a parametro zero. Interrogato su questo, l’attaccante ha risposto così alla fine della partita contro il Senegal. «Non so cosa succederà dopo il Mondiale. Mi sono ripreso da un infortunio e mi sto godendo il torneo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

